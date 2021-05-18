Махачкала, , 10:55 — REGNUM Название древнего дагестанского города Дербент появится на фюзеляже самолета Boeing. Такое решение было принято по итогам конкурса на лучшее название для самолета. Его проводили Общероссийский народный фронт и авиакомпания «Россия».

По условиям конкурса необходимо было выбрать имя для самолета из трех предложенных вариантов: Каспийск, Буйнакск и Дербент. Большинство голосов — 4684 — было отдано за Дербент. За Каспийск проголосовали 4380 человек, за Буйнакск — всего 123.

Теперь название города Дербента и его герб нанесут на фюзеляж самолета Boeing, принадлежащего компании «Россия».

Напомним, голосование проводилось на сайте проекта до 12 мая. Участвовать в выборе названия для самолета могли все желающие жители России. Проект был организован для популяризации отечественного туризма.

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