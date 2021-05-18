Прибайкальский район, Бурятия, , 10:55 — REGNUM В Бурятии следователи начали процессуальную проверку по факту халатности чиновников, повлёкших нарушение прав школьников в селе Гремячинск на доступное образование. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об этом ранее появилась в СМИ.

По данным журналистов, в конце 2020 года муниципальные власти сформировали неполное финансово-экономическое обоснование строительства новой школы в селе Гремячинск, несмотря на аварийное состояние здания старой.

«В итоге, эксплуатация аварийного здания школы прекращена, и в настоящее время занятия для школьников проходят лишь в одном корпусе, в котором отсутствуют необходимые для полноценного обучения помещения, в том числе, теплый туалет», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку бездействию местных чиновников.