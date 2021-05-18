Ташкент, , 10:54 — REGNUM Третья партия узбекско-китайской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001 доставлена в Узбекистан, сообщили 18 мая в пресс-службе министерства инновационного развития республики.

Узбекистан получил 1 млн доз вакцины. Первые две партии в таком же объеме были доставлены в республику 27 марта и 27 апреля. В Китае вакцину ZF-UZ-VAC2001 получили 30 млн человек.

В министерстве здравоохранения сообщили, что 19 мая в Узбекистан придет еще одна партия из 500 тыс. доз узбекско-китайской вакцины. Республика признана соавтором вакцины.

Отметим, по состоянию на 18 мая первый компонент вакцины в Узбекистане получил 1 346 761 человек, второй компонент — 61 546.