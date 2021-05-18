Ломоносов, Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое подростков в белых масках запугивали учеников третьего класса гимназии в Ломоносове, угрожая им острым предметом. Себя молодые хулиганы называли «анонимусами». Полиция установила личности молодых людей, ими оказались два брата. Об этом инциденте 18 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

17 мая с заявлениями в полицию Петродворцового района обратились сразу две жительницы Ломоносова, 34 и 38 лет. Взволнованные женщины рассказали, что днем ранее около 17:00 двое неизвестных подростков на детской площадке в грубой форме приставали к их девятилетним сыновьям, обучающимся в третьем классе одной из гимназий.

«Со слов женщин, неизвестные, которые по виду были явно старше их сыновей, оскорбляли их, толкали и угрожали острым предметом. Один из мальчиков, по словам мамы, был избит. Подростки называли себя «анонимусами» и были в белых масках», — рассказали в ведомстве.

Несмотря на маскировку, в этот же день полицейские установили их личности. Обидчиками детей оказались два брата, 13 и 10 лет. Вместе с родителями они были вызваны в полицию, где признались, что просто баловались.

«Полицией проводится проверка по факту случившегося. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с братьями и их родителями профилактическую работу. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности», — подытожили в полиции.