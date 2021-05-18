Москва, 18 мая 2021, 10:52 — REGNUM Заключительный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», пройдет 20 мая в онлайн-формате.
К участию в онлайн полуфинале будут допущены более 100 участников из разных регионов России, в их число входят все полуфиналисты второго сезона, которые не смогли посетить очные этапы конкурса, а также те, кто успешно решит специальные кейсы от партнеров конкурса.
В течение основного дня полуфинала — 20 мая — конкурсанты в онлайне будут презентовать свои проекты перед экспертами, а также представят решение кейсов, ранее предложенных партнерами конкурса. В рамках онлайн-полуфинала состоятся диалоги с наставниками и экспертами конкурса, панельные дискуссии, а также выступления победителей первого сезона конкурса.
Вечером 20 мая будут подведены итоги и определены участники, которых пригласят на финал конкурса «Мастера гостеприимства».
Отель Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya выступит партнёром полуфинала и предоставит для его проведения свою площадку.
На конкурс поступила 29 561 регистрация. Приглашение в полуфинал получили участники, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, а также загрузившие в личный кабинет проект, связанный с индустрией туризма.
Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Впереди полуфинал в Перми.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».