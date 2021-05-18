Киев, , 10:52 — REGNUM На Украине в настоящий момент созданы условия для проведения т.н. «большой приватизации», включая политическую волю руководства страны, заявил 18 мая заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

Кусок Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник заявил, что это очередное «историческое событие» для Украины, поскольку в государстве впервые сформировалась политическая воля для превращения убыточных предприятий в прибыльные для бюджета производства. Тимошенко напомнил, что ранее власти Украины годами избегали реальной приватизации крупных объектов государственного имущества.

«Для страны они приносили разве что убытки, и только для избранных — могли быть коррупционной кормушкой… Теперь в результате приватизации ранее убыточное для бюджета имущество позволит привлечь миллиардные инвестиции и наконец-то начнет приносить прибыль для украинского бюджета», — подчеркнул Тимошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию. В 2020 году этот процесс был приостановлен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Законопроект о «большой распродаже» госимущества утвердил и президент страны Владимир Зеленский. По информации офиса президента, на май-июнь 2021 года уже запланировано более 100 аукционов по всей стране. Среди крупных приоритетных объектов для продажи — объединенная горно-химическая компания, «Президент-Отель» в центре Киева и первый киевский машиностроительный завод «Большевик».