Киев, 18 мая, 2021, 10:52 — ИА Регнум. На Украине в настоящий момент созданы условия для проведения т.н. «большой приватизации», включая политическую волю руководства страны, заявил 18 мая заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок Украины

Чиновник заявил, что это очередное «историческое событие» для Украины, поскольку в государстве впервые сформировалась политическая воля для превращения убыточных предприятий в прибыльные для бюджета производства. Тимошенко напомнил, что ранее власти Украины годами избегали реальной приватизации крупных объектов государственного имущества.

«Для страны они приносили разве что убытки, и только для избранных — могли быть коррупционной кормушкой… Теперь в результате приватизации ранее убыточное для бюджета имущество позволит привлечь миллиардные инвестиции и наконец-то начнет приносить прибыль для украинского бюджета», — подчеркнул Тимошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию. В 2020 году этот процесс был приостановлен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Законопроект о «большой распродаже» госимущества утвердил и президент страны Владимир Зеленский. По информации офиса президента, на май-июнь 2021 года уже запланировано более 100 аукционов по всей стране. Среди крупных приоритетных объектов для продажи — объединенная горно-химическая компания, «Президент-Отель» в центре Киева и первый киевский машиностроительный завод «Большевик».