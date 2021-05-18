Якутск, , 11:17 — REGNUM В Якутии в середине мая, тогда как в других регионах Дальнего Востока отмечается аномальная для этого время года жара, выпал снег, пишут местные СМИ.

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Так, 18 мая на севере Мирнинского района шёл снег, местами сильный. Выпал снег и в других районах.

В ближайшие сутки в республике также прогнозируются осадки: местами умеренный снег, мокрый снег, на западе, юге — небольшой дождь, мокрый снег, на северо-востоке — небольшой, местами умеренный дождь, местами со снегом.

При этом температура воздуха не поднимается выше 10 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, где установилась аномальная жара, станет ещё жарче.