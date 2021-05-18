Пенза, , 11:02 — REGNUM В Пензе 22 мая проведут «Парад детских колясок». Мероприятие посвящено 200-летию Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

К участию в конкурсе, который организуют в Детском парке, приглашаются родители и их дети. Пензенцы посоревнуются в оригинальности оформления детских колясок и проявят свой творческий потенциал.

Для участия в шествии коляску необходимо подготовить в соответствии с номинацией: «Мой любимый парк» (коляска может быть оформлена в виде любимого аттракциона или героя, с которым встретились в парке); «Мир Космоса» (оформление колясок посвященно 60-летию полета Юрия Гагарина в космос); «По следам динозавров» (коляски должны быть оформленные в стиле времен динозавров); «Будущие олимпийцы» (оформление коляски соответствует любому виду спорта).

В каждой номинации выберут победителя. Лучшие получат дипломы и подарки. Начало шествия запланировано в 11:00 (мск).

ИА REGNUM напоминает, в этом году в парках Пензы открытие летнего сезона планировалось с 1 мая. На начало 200-летнего сезона повлияли погодные условия. Праздничные мероприятия по этому поводу состоялись 2 мая.

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