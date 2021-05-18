Сеул, , 11:09 — REGNUM Военные США в Южной Корее выразили готовность предоставить южнокорейцам около 13 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson, имеющихся в запасе. Об этом сообщает YTN со ссылкой на правительственный источник.

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По данным источников, с данным предложением представители Командования силами США в Южной Корее (USFK) обратились к министерству Южной Корее на прошлой неделе.

В настоящее время представители министерства обороны и органы здравоохранения обсуждают детали использования данной вакцины.

Между тем, по состоянию на 17 мая привиты около 70% американских военнослужащих. В ближайшие дни также должна завершиться вакцинация южнокорейских военнослужащих в возрасте старше 30 лет.