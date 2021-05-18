Кишинёв, , 11:03 — REGNUM Проливные дожди в Молдавии повредили более 700 гектаров сельхозугодий с посевами. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

По данным ведомства, осадки принесли ущерб в Шолдэнештском, Сорокском, Теленештском и Единецком районах. Повреждены поля, засеянные пшеницей, кукурузой, подсолнечником, сахарной свеклой, а также фруктовые сады.

Ведётся подсчёт ущерба от осадков. Дождливая погода в республике сохраняется.

Стоит отметить, что в Молдавии из-за ухудшения погодных условий объявили «желтый код» опасности. Синоптики сообщают, что дожди продлятся еще и 19 мая.