Москва, , 10:49 — REGNUM Сегодня, 18 мая, российская валюта на утренних торгах укрепляется к американскому доллару на скромные 0,2%, добравшись практически до середины двухнедельного торгового коридора 73,00−74,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Росту рубля сейчас способствует целый комплекс факторов, среди которых и высокие цены на нефть, выросшие с начала этой недели на 1,6%, к $70,00 за баррель Brent, и позитивная динамика фондовых рынков.

Азиатские индексы сегодня, 18 мая, прибавили в среднем 1,5%, а фьючерсы на европейские и американские индексы растут к текущему моменту в среднем на 0,5%.

И, наконец, налоговый период в России, который стартовал на этой неделе, также начинает оказывать поддержку рублю. Всё это говорит о понижающейся вероятности ослабления российской валюты, по крайне мере, пока на глобальных рынках будет сохраняться нейтральная или позитивная динамика, такая как сегодня.

Важных макроэкономических публикаций, которые могли бы изменить позитивные настроения финансовых рынков, на сегодня, 18 мая, не запланировано.

Важных новостей инвесторы ожидают лишь вечером 19 мая, когда будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС.

Так что можно ожидать, что рубль сегодня продолжит «обживать» свой двухнедельных торговый коридор 73,00−74,00 за доллар США, все больше смещаясь к его середине, отметкам 73,40−73,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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