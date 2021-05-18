Токио, , 10:52 — REGNUM Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) провела первый тестовый полет корабельного противолодочного вертолета XSH-60L Seahawk. Об этом сообщается на сайте Scramble.

Пилоты провели успешный тридцатиминутный полет на Seahawk с зависанием. Новый противолодочный вертолёт представляет из себя более продвинутую версию вертолетов SH-60J и SH-60K от Mitsubishi. Опытный образец оснащён гидроакустической системой, а также высокоскоростной системой связи и современной силовой установкой.

XSH-60L Seahawk создаётся для ВМС Японии. Японские военные намерены закупить 75 экземпляров таких боевых машин. Если эти вертолёты хорошо зарекомендуют себя на японском флоте, то компания Mitsubishi наладит серийную сборку XSH-60L Seahawk.

Ранее компания Mitsubishi представила в РФ модернизированный кроссовер Eclipse Cross 4×4 S-AWC, который можно заправлять бензином марки АИ-92. В движение модель приводит новый атмосферный «движок» рабочим объёмом два литра мощностью 150 «лошадей».

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