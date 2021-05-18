Кострома, 18 мая, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Костромской области с 18 по 20 мая ожидается аномально жаркая погода. Об этом со ссылкой на прогноз Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Пляж летним днём в Костроме

Дневная температура воздуха в эти дни может достигать 32 градусов тепла, что на 8−12 градусов выше климатической нормы. В связи с этим медики просят костромичей не усердствовать с алкоголем, носить светлую одежду и головные уборы, иметь при себе воду или сок и не перегружать организм длительными прогулками.

Департамент региональной безопасности просит горожан не жечь сухую траву и мусор, тщательно соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе. После 20 мая в области ожидают похолодание. Власти опасаются, что резкая смена погоды может вновь вызвать ураганный ветер и смерчевые явления в регионе.