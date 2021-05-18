Пермь, , 10:49 — REGNUM Власти Перми рекомендовали застройщикам разработать архитектурно-художественную подсветку для новых домов. Она позволит улучшить архитектурный облик многоэтажных домов в тёмное время суток, сообщает пресс-служба мэрии.

Инициатором выступил муниципальный департамент градостроительства и архитектуры. По мнению чиновников, световая архитектура подчеркнет красоту и уникальность зданий. Идеальным инструментом для создания имиджа архитектурного бренда являются светодиоды.

«Грамотно спроектированная подсветка сделает архитектурный образ цельным и выразительным, будет способствовать его узнаваемости и индивидуальности, а также формированию качественно новой городской среды», — считают в администрации.

Ряд застройщиков уже поддержали предложение о архитектурной подсветке в составе колерного паспорта.