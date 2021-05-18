Киев, , 10:49 — REGNUM В дом мэра украинской столицы Киева Виталия Кличко пришли несколько десятков вооруженных людей. Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня с утра, каждое утро я тренируюсь, и поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь (его квартиры)», — сказал он.

Кличко добавил, что в квартире никого не было, поскольку он каждое утро тренируется в спортзале. Силовики «постояли-постояли и уже пошли дальше». Кличко добавил, что открыт и готов сотрудничать с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовики пришли с обысками домой к главе исполнительного комитета партии «УДАР», экс-депутату Верховной рады Артуру Палатному. Лидером и создателем партии «УДАР» является мэр Киева Виталий Кличко.

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