Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Певец Ник Джонас рассказал в эфире американской версии шоу «Голос» о том, как получил травму. Об этом сообщил Billboard.

По данным издания, Ник Джонас сломал ребро из-за падения с велосипеда, вследствие чего был госпитализирован. «Я чувствую себя хорошо. Мне было лучше, но сейчас со мной всё в порядке», — поделился певец.

Ранее издание TMZ сообщило, что Ник Джонас травмировал руку. Инцидент, по словам источников издания, произошёл во время съёмок нового шоу.

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