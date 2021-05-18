Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM Смерть белого медведя Умки в екатеринбургском зоопарке произошла вследствие кровоизлияния в мозг. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство запросило экспертизу патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования, заключение ветеринарного врача и акт падёжа. «Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени», — отметили в прокуратуре.

Ранее в зоопарке сообщали, что Умка перед смертью проглотил мяч, брошенный ему посетителем. В надзорном ведомстве подтвердили, что мяч был найден в полости желудка медведя.

По мнению прокуратуры, в зоопарке приняли недостаточные меры по обеспечению безопасности животных. В частности, в учреждении допустили попадание инородных предметов в вольер, а также нарушение правил поведения и общественного порядка. В адрес директора зоопарка направлено представление с требованием устранить найденные нарушения. Вопрос поставлен на контроль прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Умка погиб 20 апреля 2021 года. В зоопарке не стали искать человека, бросившего в вольер мяч.

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