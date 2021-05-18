Брянск, , 10:48 — REGNUM В Брянской области 18 мая выявлено 66 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 39 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 39 357 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 38 523 человека.

За сутки лаборатории проверили 353 теста, с начала пандемии выполнено 553 031 исследование.