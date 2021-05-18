Лас-Вегас, США, , 10:46 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян потерял одно место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба UFC.

Ян опустился с 12-го на 13-е место в рейтинге UFC.

Напомним, 7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде он применил запрещенный приём, нанеся сопернику удар коленом в голову, когда тот стоял на коленях.

Первое место в рейтинге UFC сохранил американец Джон Джонс, вторым является Камару Усман (Нигерия), третьим — австралийский боец Александр Волкановски.

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