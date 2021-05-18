Ханты-Мансийск, 18 мая, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа поступил многомиллиардный иск от обанкроченного банка «Югра». Иск адресован к 31 компании из разных регионов России, но пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Исковое заявление подано 12 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 210 475 013 855,24 рубля. Среди ответчиков — АО «Каюм нефть», ООО «Компания «Газ и нефть», SENEAL INTERNATIONAL AGENCY LTD, SULENA HOLDINGS LIMITED и другие.

Напомним, ранее банк «Югра» уже обращался с претензиями к некоторым из упомянутых компаний. Так, в частности, к «Каюм нефти» был подан банкротный иск, в рамках которого банк заявил претензии на сумму 434 млн рублей. Дело в стадии рассмотрения.

Банк «Югра» остался без лицензии в июле 2017 года и на сегодня — банкрот. К моменту лишения лицензии он занимал 30-е место по размеру активов. На апрель 2021 года у банка установлены требования перед 36 673 кредиторами на общую сумму более 193 млрд рублей. Среди крупных бенефициаров банка на 2016 год был Алексей Хотин. Его же связывают c рядом иных компаний, в том числе нефтеотрасли.