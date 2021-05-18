Украина официально просит США помочь с вакцинами против коронавируса
Киев, 18 мая, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Украина официально обратится к властям США для обсуждения возможного получения вакцин от коронавируса, заявил на брифинге 18 мая глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что уже дал соответствующее поручение послу Украины в США Оксане Маркаровой начать переговоры с Белым домом. Кулеба напомнил, что ранее президент США Джо Байден объявил о планах Вашингтона отдать 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня.
«Я поручил послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом для предметного обсуждения нашего взаимодействия… убежден, что здесь у нас всё получится», — отметил министр.
ИА REGNUM напоминает, что в апреле министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, и «буквально в ближайшие дни» ожидается утверждение контрактов еще на 15 млн доз. По его словам, подписанные контракты закрывают все нужды Украины в вакцине. Однако по состоянию на сейчас Киев получает лишь небольшие партии препаратов разных производителей. Премьер Украины Денис Шмыгаль предложил Раде уволить Степанова из-за провала процесса вакцинации.