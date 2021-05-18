Киев, 18 мая, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Украина официально обратится к властям США для обсуждения возможного получения вакцин от коронавируса, заявил на брифинге 18 мая глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

Дипломат подчеркнул, что уже дал соответствующее поручение послу Украины в США Оксане Маркаровой начать переговоры с Белым домом. Кулеба напомнил, что ранее президент США Джо Байден объявил о планах Вашингтона отдать 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня.

«Я поручил послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом для предметного обсуждения нашего взаимодействия… убежден, что здесь у нас всё получится», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, и «буквально в ближайшие дни» ожидается утверждение контрактов еще на 15 млн доз. По его словам, подписанные контракты закрывают все нужды Украины в вакцине. Однако по состоянию на сейчас Киев получает лишь небольшие партии препаратов разных производителей. Премьер Украины Денис Шмыгаль предложил Раде уволить Степанова из-за провала процесса вакцинации.