Ярославль, 18 мая, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ярославской области 17 мая около 19.33 на автодороге Москва — Архангельск в районе деревни Подвязново «Ford» въехал в припаркованный на обочине грузовик «DAF». Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

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«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Форд» — женщина 1982 г.р. и мужчина 1990 г.р. скончались до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка.