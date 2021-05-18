Москва, , 10:32 — REGNUM Шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) минимален, Соединенные Штаты и их союзники потеряли много времени. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала это соглашение в мае 2001 года.

В ноябре 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения. 11 мая президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

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