Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM Реку Патрушиху, протекающую в Екатеринбурге, очистили от строительного мусора. Об этом сообщили в свердловском отделении Российского экологического общества.

В уборке принимали участие активисты-экологи и работники МУП «Комплексного решения проблем промышленных отходов».

Реку удалось очистить от строительного мусора, который, видимо, остался от недобросовестных застройщиков. Так, со дна удалось убрать строительные поддоны, доски, деревянную катушку от кабеля и другой строительный мусор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге журналисты вышли на субботник в поддержку своего коллеги Алексея Школы, приговорённого к обязательным работам за участие в незаконной акции протеста.

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