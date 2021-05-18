Донецк, , 10:31 — REGNUM Украинские силовики за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 мая рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВCУ составило четыре раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составляет 76 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром и гранатометы различных видов, стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное) и что были обстреляны горловское и донецкое направления. При этом отмечается, что попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины оказались безрезультатными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители ВСУ обстреляли северную окраину Донецка из минометов.