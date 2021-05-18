Омск, , 10:29 — REGNUM По факту пожара в деревне Максим Горький Знаменского района Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как сообщили ИА REGNUM 18 мая в областном следственном управлении СКР по региону, в результате возгорания уничтожены и повреждены три жилых дома и надворные постройки.

По предварительным данным, днём 15 мая из-за короткого замыкания на трансформаторной электроподстанции загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на жилые дома и постройки. Пострадала женщина, её госпитализировали с ожогами.

Следователи осмотрели место происшествия и подстанцию. Допрашиваются свидетели, назначена пожарно-техническая экспертиза, устанавливается сумма ущерба. Также СК выяснит, какие предупредительные меры безопасности принимала администрация сельского поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области после крупного пожара в деревне Каракуль предъявлено обвинение главе сельской администрации.

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