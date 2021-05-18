Тирасполь, , 10:30 — REGNUM В ходе 155 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 767 человек. Из них победили инфекцию 46 795 человек. Выздоровевшими врачи признали 96 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1167 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре подобных случая.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 221 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 22 случая заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в Приднестровье отмечают снижение темпов распространения коронавируса. В Республиканском центре гигиены эпидемиологии ПМР обсуждается, при каких условиях можно будет снять запрет на проведение массовых мероприятий.

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