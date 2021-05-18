Бруклин-Сентер , , 10:28 — REGNUM Суд над сотрудницей полиции американского города Бруклин-Сентер, штат Миннесота, Ким Поттер, застрелившей чернокожего правонарушителя Данте Райта, может начаться уже в том году, заявила судья округа Хеннепин Регина Чу 17 мая во время короткого слушания, сообщает New York Post.

«Я думаю, что всем пойдут на пользу ускорение рассмотрения этого дела и достижение досудебного разрешения или судебному разбирательству как можно быстрее», — отметила она.

По словам Чу, суд по делу о непредумышленном убийстве назначен на 6 декабря.

Напомним, бывшему полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве второй степени. Поттер открыла огонь по Райту, после того как его автомобиль был оставлен за нарушение правил дорожного движения. На находившегося в машине Райта был выписан ордер на арест. Правонарушитель не пожелал подчиниться требованиям стражей порядка и попытался скрыться. Поттер открыла по нему огонь из боевого пистолета, перепутав его с электрошокером.