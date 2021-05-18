Джакарта, , 10:27 — REGNUM Китайские военные, задействованные для оказания помощи в операции по спасению подводной лодки Nanggala-402, обнаружили воронку глубиной 10−15 метров недалеко от места затонувшей подлодки, сообщает CNN Indonesia.

Диаметр обнаруженного кратера составляет примерно 38 метров, а глубина — 10−15 метров.

«До сих пор мы не знаем, что там на самом деле. Пятая операция по погружению сосредоточена на область внутри кратера», — заявили в ВМС Индонезии.

Недалеко от обнаруженной воронки были найдены три части корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии с помощью китайских военных сумели поднять спасательную шлюпку затонувшей в конце апреля подводной лодки Nanggala-402.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасательную шлюпку затонувшей в Индонезии подлодки подняли на поверхность