Краснодар, , 10:26 — REGNUM Сильные ливни, грозы, усиление ветра и даже смерчи прогнозируются на территории Краснодарского края в период до 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«По информации краснодарского гидрометцентра на ближайшие трое суток местами в крае ожидается комплекс метеоявлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. На черноморском побережье имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении МЧС.

В реках региона ожидаются подъёмы уровней рек местами с превышением неблагоприятных отметок, в зоне особого внимания спасателей — Мостовской, Лабинский, Отрадненский, Апшеронский, Новокубанский, Кавказский, Туапсинский районы края и города Горячий Ключ. В южных районах сохраняется высокая пожароопасность — четвертый класс.

Добавим, по данным Росгидрометцентра, в течение суток 18 и 19 мая в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер 20−23 м/с. В течение суток 18 и 19 мая над Черным морем на участке Анапа-Магри опасность формирования смерчей.