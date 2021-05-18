, 11:01 — REGNUM В ходе поиска неучтенных военных захоронений в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области военнослужащие и поисковики обнаружили ранее не исследованное массовое захоронение мирных граждан, в том числе женщин и детей, убитых нацистскими карателями в годы оккупации региона. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

В рамках расследуемого СК РФ уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны на месте обнаружения захоронения сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано производство следственных действий с целью извлечения останков погибших и их дальнейшей идентификации.

«В настоящее время эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей, работа по извлечению продолжается ежедневно», — отметили в ведомстве.

По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших.

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«Следственный комитет России просит лиц, обладающих сведениями об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области, сообщить известные им сведения в следственное управление СК России по Новгородской области или по электронно-телекоммуникационным каналам связи», — попросили в СК РФ.