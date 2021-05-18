Рязань, , 10:28 — REGNUM Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено в отношении президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данным следствия, в 2020 году президент фонда получил от руководителя одной из коммерческих организаций крупную денежную сумму за совершение действий в интересах последнего. Подозреваемый задержан. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального УФСБ и УЭБ и ПК УМВД.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. Согласно открытым данным, президентом Рязанского фонда соцподдержки населения является Сергей Антонов.