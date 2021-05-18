Самара, , 10:27 — REGNUM Пожар в административном здании ликвидировали в Самаре. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании по ул. Чернореченская, 6 поступило на пульт спасателям ночью 18 мая. По тревоге были подняты 94 спасателя на 37 единицах техники. Был объявлен повышенный ранг вызова — «Пожар №2».

Огнеборцы боролись с пожаром порядка 4 часов. Огонь прошелся по площади 500 кв. метров.

Сообщается, что к счастью никто не погиб и не пострадал.