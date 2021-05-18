Москва, , 10:24 — REGNUM Банк России не поощряет кредиты, которые могли бы быть использованы для создания в стране новых рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил экономист, член генсовета «Партии роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, которая посетовала на быстрый рост долговой нагрузки на население.

«Причина роста долговой нагрузки — сокращение реальных доходов населения, — сказал Любич. — Чтобы доходы росли, нужно стимулировать создание рабочих мест. Для этого кредитовать проекты по их созданию. Вместо этого такие кредиты ЦБ не поощряет. Поскольку денег у банков много, а доходы населения падают, обеим сторонам было выгодно идти в потребительское кредитование: население компенсировало выпадающие доходы кредитами, а банки неплохо зарабатывали. Так и возникла пирамида, когда долгов стало слишком много, а стоить они стали слишком дорого».

Как уточнил экономист, сказался и прошлый год, когда кредитование населения искусственно не сдерживали на фоне выпавших доходов по социально-политическим причинам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что низкие доходы населения РФ и неопределённость привели к тому, что потребление падает быстрее, чем вся российская экономика.

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