Нальчик, , 10:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продолжается сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрус». Для этого имеются все условия, в горах все еще много снега, сообщили 18 мая в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

«Вместо запланированного завершения горнолыжного сезона курорт «Эльбрус» объявил о его продолжении. Снега на высочайшей горе Европы достаточно, чтобы подготовить для гостей качественные трассы», — говорится в сообщении компании.

Ранее планировалось завершить горнолыжный сезон 16 мая, теперь сроки сдвинуты до конца мая, но, как отметили в руководстве курорта, точная дата окончания сезона будет зависеть от погоды. Пока для любителей активного отдыха на «Эльбрусе» открыта зона катания от станции канатной дороги «Гара-Баши» на высоте 3847 м до станции «Старый Кругозор» на высоте 3000 метров с общей протяженностью трасс до десяти километров.

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