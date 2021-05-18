Москва, , 10:22 — REGNUM То, что в России в сегменте потребительского кредитования начинают просматриваться признаки «пузырей», стало закономерным итогом политики Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил экономист, член генсовета «Партии роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание зампреда БЦ РФ Ксении Юдаевой, которая сообщила, что регулятор отмечает быстро рост долговой нагрузки на население и не исключает возникновения «пузырей».

"Да, эта обеспокоенность обоснована. Но текущая ситуация — закономерный итог проводившейся до этого кредитной политики ЦБ, исходившей из посылки, что потребительское кредитование населения менее рискованно для банковской системы, чем корпоративное (особенно — инвестиционное) кредитование. Оказалось, что если стимулировать одно сверх меры, а другое запрещать сверх пользы, то возникает пузырь. Рад, что госпожа Юдаева его наконец заметила. Предупреждал об этом уже года полтора — два», — сказал Любич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме обратили внимание на негативные тренды и опасности в рекордном росте объемов потребительских кредитов.

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