Берн, , 10:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Швейцарии не стало комментировать сообщения СМИ о возможном проведении на территории страны встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель МИД Пьер Ален Эльчингер.

«Мы не комментируем эту статью в «Коммерсанте», — цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что если встреча российского и американского лидеров состоится, то «местом ее проведения может стать Швейцария».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Джо Байден заявил, что в организации встречи с российским коллегой Владимиром Путиным он уверен.

Позже пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США.

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