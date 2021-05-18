Чебоксары, 18 мая 2021, 10:20 — REGNUM Администрация города Чебоксары закупает гольфкары. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком выступает городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары. Муниципальные власти закупают два электрических гольфкара Voltus LP41B. Это транспортное средства грузоподъёмностью 590 кг, которое вмещает четырёх человек, включая водителя.
«Функции закупаемого товара — патрулирование парков, набережной и мест большого скопления людей», — отмечается в техническом задании.
В состав комплектации входят, в частности, электроотопитель, кондиционер, аудиосистема, зуммер заднего хода. Согласно документу, «брендирование товара осуществляется поставщиком по эскизу, согласованному с заказчиком».
На покупку получено разрешение Министерства промышленности и торговли России.
Начальная цена договора составляет 3 800 000 рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Чебоксар. Аукцион назначен на 26 мая.