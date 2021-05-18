Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Кронштадта с днем основания Города воинской славы, сыгравшего огромную роль в истории Санкт-Петербурга и России.

Форт Кроншлот Дарья Драй © ИА REGNUM

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Беглов напомнил о героическом прошлом Кронштадта, неразрывно связанном с Балтийским флотом, который 18 мая также отмечает свой праздник.

«В настоящее время с Министерством обороны мы реализуем в Кронштадте проект «Остров фортов». Замечательный проект! У нас много планов по развитию дорожной, инженерной, социальной инфраструктуры Кронштадта, и по развитию туристического кластера», — сказал Беглов.

Он высказал уверенность, что Кронштадт есть и будет одним самых красивых городов России.

18 мая в России ежегодно традиционно отмечается двойной праздник — День Балтийского флота и годовщина со дня основания Кронштадта.

Постройка крепости на острове Котлин в Финском заливе началась осенью 1703 года и велось быстрыми темпами в ожидании прихода шведской эскадры. Пётр I присутствовал при освящении новой крепости, назвав её Кроншлотом 7 (по новому стилю 18) мая 1704 года. Кроншлот стал первым фортом Кронштадской крепости, защищавшим подступы к Петербургу с моря.