Москва, , 10:16 — REGNUM Центральный банк России планирует сменить дизайн денежных купюр. Знают об этом 50% граждан, ничего не слышали 49%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

К идее ЦБ сменить на купюрах изображения одних городов на другие скорее положительно относятся 20%, скорее отрицательно — 35%. Безразличное отношение у 41% опрошенных.

Сторонники смены дизайна банкнот заявили, что надоели старые изображения, хочется разнообразия (6%), нужно показать и другие города (3%), будет меньше подделок (1%).

Противники инициативы регулятора считают, что это лишняя трата денег (11%), нравятся старые купюры (11%), люди будут путаться (5%), нужно решать более важные проблемы в стране (4%).

Поквартирный опрос проведен 9−11 апреля 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России хотели бы видеть на новых банкнотах портрет главы государства Владимира Путина (11%).

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