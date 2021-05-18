Саратов, , 10:18 — REGNUM В Саратове 19 мая будет ограничено холодное водоснабжение жителей микрорайонов Стрелка и 1-ая Дачная. По информации пресс-службы городской администрации, неудобства связаны с проведением плановых профилактических работ на водопроводных коммуникациях и подготовки водосетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2021—2022 годов.

Так, в зону ограничения подачи холодной воды с 05:00 до 23:00 (местное время) попадают 57 жилых домов и восемь учреждений социальной сферы.

Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» планируют произвести замену шести единиц запорной арматуры различного диаметра.

Горожан просят пополнить запасы холодной воды, а при восстановлении водоснабжения в течение 48 часов рекомендуют употреблять воду в кипяченом виде.

ИА REGNUM ранее сообщало, Саратовская жилищная инспекция с начала этого года по заявлениям жителей провела 180 внеплановых проверок начислений платы за отопление по 396 многоквартирным домам. По их итогам выданы 88 предписаний.

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