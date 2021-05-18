Ставрополь, , 10:15 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП, жертвой которого стала несовершеннолетняя девушка. Её сбили на одном из перекрестков города Михайловска. Врачи боролись за жизнь девушки пять суток, но спасти ее не удалось. Виновник автоаварии скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Правоохранители обратились за помощью ко всем, кто может что-то сообщить о ДТП, произошедшем 8 мая вечером на перекрестке улиц Кочубея и Луговой в городе Михайловске. В настоящее время неизвестно, на какой машине было совершено преступление, и кто находился за рулем автомобиля и скрылся после совершения наезда на несовершеннолетнюю.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения.

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