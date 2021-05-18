Владивосток, , 10:25 — REGNUM Представители Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» обратились в полицию с заявлением установить личности тех, кто распространяет объявления, в которых жителям Владивостока предлагается денежное вознаграждение за участие в «тренировке электронного голосования». При этом необходимо представить доказательство: доступ к аккаунту на портале госуслуг и скриншот с указанием персональных данных, пишет ИА PrimaMedia.

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Подобные объявления о денежном вознаграждение, по словам единороссов, замечены по всему городу и носят массовый характер. Партийцы считают, что действует организованная группа лиц и дискредитирует электронную партийную процедуру и в целом предварительное голосование «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае участниками предварительного голосования «Единой России» станут 709 человек.