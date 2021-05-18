Гатчина, Ленинградская область, , 10:17 — REGNUM Четыре человека пострадали, один человек погиб в ДТП с участием такси в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 18 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Столкновение двух иномарок Lexus и Kia Rio произошло 17 мая около 23:40 мск на 36 км автомобильной дороги «Санкт-Петербург—Псков». По предварительной информации, 50-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем такси под управлением 29-летнего гражданина азиатского государства.

«В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля Lexus от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

Добавим, по данным телеканала «78», водителя Lexus и двух других пассажиров госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также в состоянии средней степени тяжести в больницу доставили водителя и пассажира такси.