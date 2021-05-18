Донецк, , 10:17 — REGNUM Военнослужащий Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб в результате обстрела со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) на северо-востоке Горловки. Об этом 4 мая сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что в результате минометного обстрела погиб защитник нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 17 мая, когда представители украинских силовых ведомств из 81-й бригады обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм поселок Доломитное на окраине Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что семь раз за сутки 16 мая обстреляли территорию ДНР подразделения ВСУ.