Нур-Султан, 18 мая 2021, 10:14 — REGNUM Национальный банк Казахстана предоставит гранты для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности финансового регулятора, сообщили 18 мая в пресс-службе Нацбанка.
Отмечается, что гранты будут способствовать развитию экономических исследований, улучшат понимание вызовов экономической политики, повысит уровень макроэкономического дискурса.
Гранты предоставят на основе конкурсного отбора. В конкурсе смогут участвовать академические, научные и исследовательские организации, а также организации по сбору, хранению и компиляции данных.