Берлин, 18 мая, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Совместное предприятие SAIC Volkswagen представило рестайлинговый кроссовер Tiguan L для авторынка Китая. Снимки с автомобилем размещены на сайте компании.

Пресс-служба Volkswagen Рестайлинговый Volkswagen Tiguan L

По своей сути Tiguan L является аналогом длиннобазной версии Tiguan Allspace для европейского рынка. Внешне новинка выделяется новыми бамперами, головной оптикой и иными задними фонарями. Длина Tiguan L равна 4735 мм.

Внутри обновлённого Tiguan L имеется более современная мультимедийная система и сенсорный пульт регулировки климатической установкой. В версии R-Line автопроизводители установили многофункциональное рулевое колесо с сенсорными кнопками. За доплату покупатель может приобрести версию модели с третьим рядом кресел.

Моторная гамма автомобиля состоит из 1,4‑ и 2,0-литровых моторов максимальной производительностью 150, 186 и 220 л. с. От силового агрегата крутящий момент на все четыре колеса передаётся через семипозиционный «робот» DSG.

Ранее компания Volkswagen провела на автомобильной выставке в Китае официальную премьеру рестайлингового кроссовера Teramont и обновленную укороченную версию Teramont с приставкой X. Данные модели выполнены в том же дизайне, что и Golf восьмого поколения.

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