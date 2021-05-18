Москва, , 10:12 — REGNUM За хакерской атакой, которая была совершена на американскую компанию SolarWinds, могут стоять американские спецслужбы. Такую вероятность в интервью BBC не исключил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что в соответствии с секретными документами, которые опубликовал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, разведывательные агентства США и Великобритании ранее «внедряли вредные уязвимости в коммерческое программное обеспечение».

«Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена этими американскими агентствами или одним из них. Но тем не менее повторяю, тактика похожа», — отметил Нарышкин.

Глава Службы внешней разведки опроверг обвинения в причастности СВР к этой хакерской атаке.

«Мне было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, которую я возглавляю, такие высокие оценки, но не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои», — подчеркнул Нарышкин.

Он также обратил внимание на то, что никаких доказательств причастности СВР к кибератаке нет, «по крайней мере в публичной плоскости». По словам главы СВР, обвинения в адрес России в кибератаках, отравлениях, взломах, вмешательстве в выборы «убоги и выглядят как плохой детектив».

Напомним, в марте 2020 года хакеры взломали программное обеспечение Orion компании SolarWinds. Под ударом оказались в том числе и правительственные учреждения СШ А, а также сотник американских компаний, которые являются клиентами SolarWinds. Майк Помпео, занимавший в то время пост госсекретаря США, заявил, что к масштабной атаке на компьютерные сети федерального правительства может быть причастна Россия.