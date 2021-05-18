Симферополь, , 10:10 — REGNUM Крым в целом прошёл острую фазу дефицита пресной воды, проблема водоснабжения сохраняется на данный момент только в Алуште. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил в эфире телеканала «Миллет» 17 мая.

«Острую фазу прошли, острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды: два утром, три вечером», — заявил Аксёнов.

Глава Крыма также сообщил о планах по строительству двух новых водохранилищ, для Симферополя на 15 млн кубометров и для Алушты на 8 млн кубометров. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование. Аксёнов также сообщил, что для нужд Ялты построят опреснительную установку.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с водоснабжением в Крыму появились летом 2020 года из-за засухи и маловодья. В муниципалитетах региона были введены графики подачи воды, которые ослабили лишь с начала мая 2021 года.

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